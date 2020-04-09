Протестируйтесь! В Челябинске два частных центра готовятся проводить исследования на COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T10:51:10+03:00

В Челябинске тест на COVID-19 можно будет сдать за деньги. Фото: Архив КП.

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки лабораториями в Челябинской области проведено 1525 исследований на коронавирус. Мощности баз — две тыс. исследований в сутки. Анализ проводится по показаниям медиков, бесплатно для пациентов.

К этой работе вскоре подключатся частные медцентры. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 9 апреля.

Как уточнили в пресс-службе правительства, с понедельника платный тест на коронавирус челябинцы смогут сделать в медцентрах «Лотос» и «Инвитро». Стоимость исследования пока неизвестна.

— По цене звоните завтра после 15.00, — сказали корреспонденту КП-Челябинск в спарвочной службе «Лотоса».

В Екатеринбурге частная лаборатория уже выполняет исследования. Стоимость тестирования — 600 рублей.

Напомним, по состоянию на 9 апреля Челябинской области диагноз COVID подтвержден у 32 пациентов — это статистика, которая приходит из Москвы. Правда, в эти данные не вошел результат анализа от новосибирского центра «Вектор» по пресс-секретарю губернатора Сергею Зюсю: у него положительный тести на коронавирус.

Читайте также:

У пресс-секретаря губернатора Челябинской области подтвердился коронавирус (подробнее).

Алексей Текслер о коронавирусе у своего пресс-секретаря: «Это всем предостережение» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU