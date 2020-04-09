2020-04-09T11:40:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске безработные получат пособие в 15 тысяч еще в мае - июне

Новые сроки губернатор Алексей Текслер озвучил после онлайн совещания президента страны с главами регионов
Ольга АНТОНОВА
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Власти обещают избавить безработных от беготни за справками.Власти обещают избавить безработных от беготни за справками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Совещание в формате видеоконференцсвязи глава государства провел с губернаторами накануне. Говорили о мерах борьбы с распространением коронавируса и о поддержке россиян в пору эпидемии и кризиса.

Обсудили, в том числе, помощь потерявшим работу. Путин заявил, что в апреле, мае и июне пособие по безработице будет автоматически по верхней планке МРОТ.

— В целом, по стране это 12 130 рублей, — сказал Алексей Текслер. — У нас, с учетом «уральских», почти 14 тыс рублей. И здесь мы сработали на опережение, приняли решение по аналогичной выплате. Ранее я озвучивал, что выплату вставшие на учет по безработице получат в апреле по 15 тыс руб. По аналогии с решением президента нашу доплату мы продлим до июня.

То есть, в мае и в июне безработные тоже получат по 15 тысяч.

— Внимательно займемся вопросом, чтобы можно было дистанционно, без лишних справок, вставать на учет. Большое число вопросов у людей по этому поводу. Тяжело получить справки для постановки на учет. Мы сейчас эту процедуру максимально упростим, чтобы получать доплату, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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