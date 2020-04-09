Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске на 9 апреля 2020 года: пресс-секретарь губернатора и туристка из США
Подтвердились новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске на 9 апреля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лаборатория вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске подтвердили диагнозы по двум новым больным.
Речь идет о пресс-секретаре губернатора Челябинской области Сергее Зюсе и жительнице Челябинска, которая вернулась из США.
Общее число подтвержденных диагнозов в регионе — 34.
Новость о подтвержденном диагнозе у своего пресс-секретаря глава региона озвучил раньше, утром 9 апреля, на ежедневном брифинге. Но анализы из «Вектора» приходят в течение всего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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