2020-04-09T12:36:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске на 9 апреля 2020 года: пресс-секретарь губернатора и туристка из США

Подтверждены новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске: в больницы попали 34 человека
Ольга АНТОНОВА
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В Челябирнске еще два новых случая COVID-19.В Челябирнске еще два новых случая COVID-19.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Подтвердились новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске на 9 апреля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лаборатория вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске подтвердили диагнозы по двум новым больным.

Речь идет о пресс-секретаре губернатора Челябинской области Сергее Зюсе и жительнице Челябинска, которая вернулась из США.

Общее число подтвержденных диагнозов в регионе — 34.

Новость о подтвержденном диагнозе у своего пресс-секретаря глава региона озвучил раньше, утром 9 апреля, на ежедневном брифинге. Но анализы из «Вектора» приходят в течение всего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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