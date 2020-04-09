2020-04-09T17:16:12+03:00
Общество

После смерти жителя Магнитогорска от пневмонии на карантин отправили целый подъезд

Один из жильцов долго отказался от госпитализации
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Квартира с больными и подъезд были продезинфицированыКвартира с больными и подъезд были продезинфицированыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Симптомы не шутка:В Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки, после того, как один из жителей умер от пневмонии, а у двоих его родственников заподозрили коронавирус. Мужчина не хотел госпитализироваться и занимался самолечением.

Как рассказали в оперативном штабе города, семья, проживающая на улице Жукова, 3, могла контактировать с больным коронавирусом из Армении. С начала апреля родственники погибшего были госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонии. У некоторых из них тест на COVID-19 оказался положительным.

— Следуя алгоритмам работы и постановлениям Главного санитарного врача РФ, было решено взять анализы у всех жителей второго подъезда, где проживала данная семья. Полицией и медиками были вручены постановления 45 горожанам о самоизоляции, а также взяты их пробы. На данный момент они исследуются — рассказали в администрации Магнитогорска.

За соблюдением режима наблюдают правоохранители. Все места, где могли оказываться заболевшие, были продезинфицированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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