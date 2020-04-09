2020-04-09T17:49:02+03:00
Спорт

Игроки «Трактора» займутся киберспортом

Хоккеисты сыграют виртуальный матч со сборной России.
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
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Сегодня в стране и в мире из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все турниры. Хоккеисты, как и все другие атлеты, сидят дома на карантине, но не намерены отказываться от любимой игры. Правда в киберспортином формате.

Пресс-служба ХК «Трактор» сообщает, что 13 апреля Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев сразятся в шоу-матче со сборной России. За национальную команду сыграют обладатели Кубков Стэнли, Гагарина, игроки сборной России, призеры различных турниров Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин. Две команды сыграют в хоккей киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Игру можно будет увидеть в прямом эфире с профессиональным комментарием 13 апреля в 22.00 (время челябинское). Трансляция будет доступна официальном сайте «Трактора».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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