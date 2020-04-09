В Златоусте условно подтвержден незавезенный COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T18:21:19+03:00

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Условно подтвержден: в Златоусте может быть первый незавозной случай заражения коронавирусом. Информацию о пациенте подтвердил глава города Максим Пекарский.

— Пока COVID-19 подтвержден условно. Ждем окончательных результатов из лаборатории «Вектор». Пациент госпитализирован в больницу Миасса, все контакты отрабатываются, — рассказал мэр в своих социальных сетях.

Глава города отметил, что человек не контактировал с приезжими и не выезжал за границу. Из-за этого граждан просят соблюдать режим самоизоляции и вызвать врача на дом, в случае возникновения симптомов болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU