2020-04-09T18:42:57+03:00
Общество

Вне закона: в Челябинской области запретили продажу масок вне аптек

Запрет будет действовать три месяца
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые граждане жаловались на дефицит масокНекоторые граждане жаловались на дефицит масокФото: Олег УКЛАДОВ
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Никаких несертифицированных продаж: в Челябинской области запретили продажу масок вне аптек. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер с ссылкой на постановление федерального правительства.

Сейчас, маски, продаваемые с рук это, по сути, контрафакт. Такого быть не должно, подчеркнул глава региона.

При этом, губернатор признал, что сейчас в некоторых аптеках действительно есть дефицит повязок, однако Алексей Текслер отметил, что медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получают все необходимые средства защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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