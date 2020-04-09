Вне закона: в Челябинской области запретили продажу масок вне аптек

9 Апр 2020 2020-04-09T18:42:57+03:00

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Никаких несертифицированных продаж: в Челябинской области запретили продажу масок вне аптек. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер с ссылкой на постановление федерального правительства.

Сейчас, маски, продаваемые с рук это, по сути, контрафакт. Такого быть не должно, подчеркнул глава региона.

При этом, губернатор признал, что сейчас в некоторых аптеках действительно есть дефицит повязок, однако Алексей Текслер отметил, что медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получают все необходимые средства защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU