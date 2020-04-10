2020-04-10T05:01:50+03:00
Общество

«Даже ребенка в угол не поставить!»: в Челябинске продают круглый дом

И стоит он по местным меркам совсем немало
Ирина КАРЕЛИНА
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Круглый дом в Чурилово. Фото: Вера Учуваткина, https://vk.com/churilovoКруглый дом в Чурилово. Фото: Вера Учуваткина, https://vk.com/churilovo
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Жительница челябинского поселка Чурилово сфотографировала интересные дома — абсолютно круглые. Они похожи на юрты, но впечатляют своими размерами. Один из домов — двухуровневый.

— Даже ребенка в угол не поставить, — в шутку написала Вера в группе «[В] Чурилово | Челябинск», где выложила фото.

— Мужику теща денег дала, чтоб он дом построил и ей уголок в этом доме выделил. Вот он круглый и построил, — предложил свою шуточную версию подписчик паблика Александр.

— Это купольные дома. В японии такие строят. Выдерживают сильные землетрясения, снег хорошо с них спадает, много света солнечного, — пояснила Ксения.

— Классный дом. Только, жаль, что не на берегу моря… — заметила Ирина.

Один из таких домов продают почти за 8 млн руб. Фото: avito.ru

Один из таких домов продают почти за 8 млн руб. Фото: avito.ru

Кстати, хозяин одного из таких домов как раз переезжает к морю — в Крым. И по этому поводу продает свои круглые хоромы.

Вот что он пишет про них в объявлении на «Авито»: «Купольный дом 158 метров квадратных на участке 7 соток в поселке Чурилово. Строили для себя. Кровля выложена из лиственницы. Электрокотел. Благодаря форме купола, вы сэкономите до 40% на электроэнергии, по сравнению с обычным домом. Подойдет для большой семьи. Риэлторов просьба не беспокоить. Приезжайте смотрите , за дом не стыдно».

А стоит такой дом 7 млн 900 тыс рублей.

Интерьер внутри дома. Фото: avito.ru

Интерьер внутри дома. Фото: avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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