Социальный проект «Заботливый месяц»: клиника Челябинска приглашает горожан на бесплатный прием узких специалистов
В ситуации, когда опасный вирус распространяется среди населения, когда вся страна вынуждена соблюдать режим самоизоляции, когда невозможно попасть в поликлиники, остается множество людей, нуждающихся во врачебной помощи. Кому-то необходимо проконсультироваться по приему лекарств. Кому-то нужно понять, в порядке ли женское здоровье. Кому-то защемило нерв. У кого-то стало чаще повышаться давление от происходящего.
— Мы понимаем, насколько сейчас важна забота о здоровье и насколько она необходима, и запускаем социальный проект «Заботливый месяц», — сообщают в клинике «Забота». — Мы будем рады помочь нашим пациентам. Ваше здоровье — наша забота!
В рамках этого проекта до конца апреля мы приглашаем в клинику «Забота» пациентов, нуждающихся во врачебной помощи на бесплатный прием.
Прием ведут специалисты:
— акушер-гинеколог;
— аллерголог-иммунолог;
— гастроэнтеролог;
— дерматолог;
— кардиолог;
— невролог;
— терапевт;
— трихолог;
— уролог;
— эндокринолог.
Записаться на прием можно по телефону: (351) 214-53-53.
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ИСТОЧНИК KP.RU