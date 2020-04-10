Социальный проект «Заботливый месяц»: клиника Челябинска приглашает горожан на бесплатный прием узких специалистов

10 Апр 2020 2020-04-10T08:26:50+03:00

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В ситуации, когда опасный вирус распространяется среди населения, когда вся страна вынуждена соблюдать режим самоизоляции, когда невозможно попасть в поликлиники, остается множество людей, нуждающихся во врачебной помощи. Кому-то необходимо проконсультироваться по приему лекарств. Кому-то нужно понять, в порядке ли женское здоровье. Кому-то защемило нерв. У кого-то стало чаще повышаться давление от происходящего.

— Мы понимаем, насколько сейчас важна забота о здоровье и насколько она необходима, и запускаем социальный проект «Заботливый месяц», — сообщают в клинике «Забота». — Мы будем рады помочь нашим пациентам. Ваше здоровье — наша забота!

В рамках этого проекта до конца апреля мы приглашаем в клинику «Забота» пациентов, нуждающихся во врачебной помощи на бесплатный прием.

Прием ведут специалисты:

— акушер-гинеколог;

— аллерголог-иммунолог;

— гастроэнтеролог;

— дерматолог;

— кардиолог;

— невролог;

— терапевт;

— трихолог;

— уролог;

— эндокринолог.

Записаться на прием можно по телефону: (351) 214-53-53.

doctorzabota.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU