Новые случаи коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года: первые зараженные в «запретке»

10 Апр 2020 2020-04-10T08:39:00+03:00

Это первый подтвержденный случай в ЗАТО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Два новых случая коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года — семья из Снежинска отдыхала в Доминикане. Всего зафиксировано 36, из них 10 были выписаны ранее. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

— Условно положительный результат выявлен у четырех человек, всего ждем по восьми, — рассказал глава региона.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU