2020-04-10T08:39:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года: первые зараженные в «запретке»

Семья из Снежинска отдыхала в Доминикане
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Это первый подтвержденный случай в ЗАТОЭто первый подтвержденный случай в ЗАТОФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Два новых случая коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года — семья из Снежинска отдыхала в Доминикане. Всего зафиксировано 36, из них 10 были выписаны ранее. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

— Условно положительный результат выявлен у четырех человек, всего ждем по восьми, — рассказал глава региона.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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