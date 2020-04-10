Новые условия лизинга сельхозтехники помогут преодолеть экономические трудности, спровоцированные коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T08:58:17+03:00

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Российская лизинговая компания «Росагролизинг» запускает специальную «антивирусную» программу обновления сельхозтехники. Программа позволит аграриям страны, в том числе Челябинской области, своевременно и качественно выполнить весенние полевые работы, заложив основу будущего урожая и продовольственной безопасности России.

— Мы нашли, на наш взгляд, лучшее решение, соответствующее происходящим экономическим изменениям, — сказал генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. — Объявляем о запуске «антивирусного» лизингового продукта, который будет включать в себя следующее: авансовый платеж — ноль процентов; отсрочка по основному долгу на один год, соответственно, пропорциональное увеличение срока лизингового договора на один год; сохранение льготной ставки от 3% годовых. При этом все уже существующие скидки сохраняются в полном объеме.

Сделки по приобретению техники в лизинг могут производиться в онлайн-формате. Нужны всего три документа, и через восемь часов будет принято решение о заявке на покупку техники. «Антивирусное» предложение Росагролизинга будет работать до 1 июня текущего года.

Южноуральские аграрии за последние годы активно приобретали сельхозтехнику с использованием предложений «Росагролизинга», по программе «1432», а также при поддержке областного бюджета, за счет чего цена на агромашины снижалась практически на четверть. В 2019 году областная поддержка составила 200 млн рублей. В 2020 году ее объем увеличен до 300 млн рублей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU