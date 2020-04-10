Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции: «Молитесь дома»

10 Апр 2020 2020-04-10T09:09:10+03:00

В нынешнее Вербное воскресение православные Челябинска будут молиться по домам. Фото: Архив КП.

В период самоизоляции праздничные богослужения в храмах в Челябинской области отменены

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Грядут выходные. Синоптики челябинцам обещают по-настоящему теплую весеннюю погоду. У православных грядет большой праздник — Вербное воскресенье. Оно выпадает на 12 апреля. В этот день, согласно Библии, Господь вошел в Иерусалим, и дорогу ему украшали пальмовыми ветвями — символом победителя на Востоке. В России пальмовые ветви заменили веточки вербы. Обычно в первой декаде апреля верба покрывается пушистыми почками серебристо-серого цвета.

Как пройдет Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции, который объявлен по решению губернатора до 19 апреля включительно?

— Я беседовал накануне с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. Он полностью согласен, что соблюдение режима нужно продолжить. Молиться можно дома, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

До 15 апреля в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения. Большой религиозный праздник выпадает на 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU