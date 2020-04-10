2020-04-10T09:09:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции: «Молитесь дома»

В период самоизоляции праздничные богослужения в храмах в Челябинской области отменены
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В нынешнее Вербное воскресение православные Челябинска будут молиться по домам. Фото: Архив КП.В нынешнее Вербное воскресение православные Челябинска будут молиться по домам. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

Грядут выходные. Синоптики челябинцам обещают по-настоящему теплую весеннюю погоду. У православных грядет большой праздник — Вербное воскресенье. Оно выпадает на 12 апреля. В этот день, согласно Библии, Господь вошел в Иерусалим, и дорогу ему украшали пальмовыми ветвями — символом победителя на Востоке. В России пальмовые ветви заменили веточки вербы. Обычно в первой декаде апреля верба покрывается пушистыми почками серебристо-серого цвета.

Как пройдет Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции, который объявлен по решению губернатора до 19 апреля включительно?

— Я беседовал накануне с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. Он полностью согласен, что соблюдение режима нужно продолжить. Молиться можно дома, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

До 15 апреля в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения. Большой религиозный праздник выпадает на 19 апреля.

Читайте также:

Вербное воскресенье: обычаи праздника, церковные обряды и народные поверья (подробнее).

Пасха в Челябинске 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске транспортные полицейские задержали наркоторговца
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
В Челябинске тяжело заболела пневмонией 88-летняя женщина
Открыт сбор средств для сидящих на карантине тяжелобольных стариков из Челябинска
В Челябинской области власти решат, можно ли открыть парикмахерские во всеобщий режим самоизоляции
Алексей Текслер о праздновании 9 Мая 2020: «Продолжаем готовиться»
Вербное воскресенье в Челябинской области в период самоизоляции: «Молитесь дома»
Новые условия лизинга сельхозтехники помогут преодолеть экономические трудности, спровоцированные коронавирусом
Всех прибывающих в Челябинскую область будут проверять на коронавирус
Новые случаи коронавируса в Челябинской области на 10 апреля 2020 года: первые зараженные в «запретке»
Социальный проект «Заботливый месяц»: клиника Челябинска приглашает горожан на бесплатный прием узких специалистов
В Челябинской области коммунальщики заплатят миллион за гибель ребенка