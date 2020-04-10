2020-04-10T10:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области власти решат, можно ли открыть парикмахерские во всеобщий режим самоизоляции

Решение обещают принять, взвесив все риски
Ольга АНТОНОВА
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Окроют ли в Челябинске салоны красоты? Вопрос пока открыт.Окроют ли в Челябинске салоны красоты? Вопрос пока открыт.Фото: Светлана Макеева
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В Челябинской области во время всеобщего режима самоизоляции могут разрешить работать парикмахерских и салонам красоты.

На традиционном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе 10 апреля губернатора Алексея Текслера спросили, можно ли салонам красоты и парикмахерским работать при условии строго соблюдения санитарных норм, приема клиентов по одному с последующей обязательной обработкой помещения?

Иначе парикмахеры пойдут по домам клиентов: зарабатывать-то нужен всем.

— Мы в выходные будем смотреть, анализировать соблюдение режима самоизоляции. В том числе, анализировать работу наших предприятий, определять риски. Будем решать, в том числе, как на следующую неделю будем распространять режим обязательной самоизоляции. Поговорим и про салоны красоты, про парикмахерские. Есть опыт Москвы, где разрешено сейчас работать предприятиям индустрии красоты с медицинской лицензией. У нас в регионе таких предприятий — не более 10% от общего числа. Будем анализировать ситуацию, — сказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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