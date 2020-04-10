В Челябинской области власти решат, можно ли открыть парикмахерские во всеобщий режим самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T10:09:37+03:00

Окроют ли в Челябинске салоны красоты? Вопрос пока открыт. Фото: Светлана Макеева

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области во время всеобщего режима самоизоляции могут разрешить работать парикмахерских и салонам красоты.

На традиционном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе 10 апреля губернатора Алексея Текслера спросили, можно ли салонам красоты и парикмахерским работать при условии строго соблюдения санитарных норм, приема клиентов по одному с последующей обязательной обработкой помещения?

Иначе парикмахеры пойдут по домам клиентов: зарабатывать-то нужен всем.

— Мы в выходные будем смотреть, анализировать соблюдение режима самоизоляции. В том числе, анализировать работу наших предприятий, определять риски. Будем решать, в том числе, как на следующую неделю будем распространять режим обязательной самоизоляции. Поговорим и про салоны красоты, про парикмахерские. Есть опыт Москвы, где разрешено сейчас работать предприятиям индустрии красоты с медицинской лицензией. У нас в регионе таких предприятий — не более 10% от общего числа. Будем анализировать ситуацию, — сказал Алексей Текслер.

Читайте также:

«Умоляю, подстриги!»: как читательница КП-Челябинск сходила в тайную парикмахерскую (подробнее).

Почему разрешили открыть салоны красоты в Москве в период самоизоляции (подробнее).

«Выйдем из карантина звездами»: на смену салонам красоты пришли инстаграм-косметологи без лицензии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU