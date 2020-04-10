Открыт сбор средств для сидящих на карантине тяжелобольных стариков из Челябинска
Пенсионерка Наталья Эдуардовна рада волонтерам. В свои 67 лет она совсем не выходит из дома, передвигается с помощью ходунков. Тяжелое неврологическое заболевание не позволяет ей даже нормально дышать. Единственной связью с миром для женщины долгое время был муж. Из-за карантина и он теперь не выходит на улицу. Детей у пожилой четы нет, а пенсия — минимальная. Семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации.
На помощь паре пришли волонтеры общественной организации «Солнечный день». Они давно помогают челябинским старикам, в том числе и на деньги президентского гранта. Для помощи тяжелобольным создана новая организация «Человек напротив» и проект проект «Бабушки на карантине».
— Среди наших подопечных есть десять человек, которые находятся в очень тяжелой жизненной ситуации. Чтобы поддерживать их в течение двух ближайших месяцев, мы открыли сбор средств. Надеемся, что удастся собрать 70 тысяч рублей на лекарства и на продукты, — рассказала КП-Челябинск координатор проектов Татьяна Кузнецова.
Отправляясь к Наталье Эдуардовне, волонтеры навестили и ее одинокую соседку Людмилу. Женщина больна онкологией, сахарным диабетом. Ей тоже принесли лекарства и продукты.
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ИСТОЧНИК KP.RU