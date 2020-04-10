2020-04-10T10:17:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске тяжело заболела пневмонией 88-летняя женщина

У пенсионерки условно-подтверженная коронавирусная инфекция
Ольга АНТОНОВА
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--Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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О тяжелой пациентке одного из инфекционных отделений региона сообщил на традиционном брифинге по коронавирусу губернатор Алексей Текслер в пятницу, 10 апреля:

— Всего в регионе 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки условно-положительные результаты выявлены у четырех человек. Всего подтверждений из «Вектора» ожидаем по восьми пациентам. Держим на контроле течение болезней. К сожалению, среди условно-подтвержденных женщина 88 лет находится с тяжелой пневмонией.

Врачи отслеживают текущую ситуацию, анализируя пути распространения инфекции: из-за границы или распространяемая внутри региона. Выходит, 50/50. Из 36 подтвержденных половина прибыла из-за границы. Но статистика по заболевшим внутри страны растет более быстрыми темпами, ведь поток приезжих из-за границы сократился.

— У нас нет смертельных случаев, мы все для этого делаем. Но расслабляться нельзя, — сказал Текслер. — Друзья, всем тяжело. Я отказался от прямого общения с семьей. Но прошу всех соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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