В Челябинске на COVID-19 проверят полицейских

10 Апр 2020 2020-04-10T10:57:15+03:00

В стране наша область входит в Топ-10 регионов по количеству исследований

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В Челябинской области приступают к тестированию на коронавирус сотрудников полиции. Медработников уже проверяют. О новом этапе массовых исследований сообщил губернатор Алексей Текслер в пятницу, 10 апреля.

По числу проведенных исследований — около 19 тысяч — регион занимает восьмое место в стране.

— Считаю, это хороший результат. Завершаем полное тестирование врачей, приступаем к тестированию сотрудников полиции, — сообщил Текслер.

Кроме того, по показаниям тестируют на коронавирус пенсионеров, заболевших ОРВИ. Идти в больницу для исследования пожилым не нужно: достаточно вызвать терапевта на дом. Исследования проводятся в семи государственных лабораториях бесплатно для пациентов, по направлению врачей.

Со следующей недели платные исследования на COVID-19 платно смогут сдать все желающие в частных медцетрах «Лотос» и «Инвитро».

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ИСТОЧНИК KP.RU