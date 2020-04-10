2020-04-10T11:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Никого нет. В Челябинской области закрыли вещевой рынок, работавший во всеобщий режим самоизоляции

Двери магазинчиков опечатаны
Ольга АНТОНОВА
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-. Фото: fssp.ru-. Фото: fssp.ru
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Торговцы из Миасса 20 суток не смогут вести бизнес на одном из вещевых рынков Миасса. Так решил суд. После объявленного в регионе режима всеобщей самоизоляции двое уроженцев Таджикистана, игнорируя запрет, остались на бойком месте. Торговали шапками и мужской одеждой.

Третий нарушитель в Миассе на время режима самоизоляции не прекратил бизнеса по заполнению документов клиентов для миграционной службы. На ослушников составили протоколы в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, постановления о закрытии вынесли накануне, 9 апреля. С этого дня суд постановил исчислять срок наказания. Работа двух торговых точек и офис захлопнулись немедленно после проверок. Двери магазинчиков и офиса опечатаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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