Никого нет. В Челябинской области закрыли вещевой рынок, работавший во всеобщий режим самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T11:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговцы из Миасса 20 суток не смогут вести бизнес на одном из вещевых рынков Миасса. Так решил суд. После объявленного в регионе режима всеобщей самоизоляции двое уроженцев Таджикистана, игнорируя запрет, остались на бойком месте. Торговали шапками и мужской одеждой.

Третий нарушитель в Миассе на время режима самоизоляции не прекратил бизнеса по заполнению документов клиентов для миграционной службы. На ослушников составили протоколы в соответствии с КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, постановления о закрытии вынесли накануне, 9 апреля. С этого дня суд постановил исчислять срок наказания. Работа двух торговых точек и офис захлопнулись немедленно после проверок. Двери магазинчиков и офиса опечатаны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU