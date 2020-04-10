В Челябинской области за нарушение режима самоизоляции поймали больше тысячи рыбаков и туристов

10 Апр 2020 2020-04-10T13:03:18+03:00

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В местах отдыха и на рыбалке попались 1300 южноуральцев, нарушивших режим самоизоляции. Руководителям пяти фирм грозит штраф. Об этом сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.

— Проверки проводятся на особо охраняемых территориях 17 муниципальных образований. Надзорные органы следят за соблюдением карантинных ограничений для граждан и юридических лиц в основных местах отдыха, рыбалки и туризма, — прокомментировали в Минэкологии.

С рыбаками-нарушителями и туристами провели профилактические беседы. Компаниям, которые приняли туристов и любителей рыбалки, все серьезнее. Сотрудники полиции составили пять протоколов, которые будут переданы в Роспотребнадзор для принятия мер. Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

— Когда рейдовые мероприятия только начались, с каждого озера приходилось направлять по домам от двадцати до ста человек ежедневно. В последние дни по всей области выявлено всего порядка тридцати граждан, находившихся в период самоизоляции в лесах и на озерах, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU