2020-04-10T16:52:30+03:00
Общество

Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции

Попытка актрисы восстановить отношения с Павлом Прилучным закончилась очередной вспышкой гнева
Лидия ПЕСКОВА
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Когда-то паре было хорошо вместе. Фото: из личного архива артистов.Когда-то паре было хорошо вместе. Фото: из личного архива артистов.
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Три месяца назад актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце надумали разводиться, однако не так давно вместе сели на карантин в их загородном доме. Появилась надежда, что пара сохранила чувства и попытается сохранить брак. Хотя бы ради детей — 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии.

— Сейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Но она не скрывает, что чувства к мужу остались, а решения о разводе она приняла из-за поведения Павла. Они оба любят друг друга, так что пусть слабая надежда на воссоединение, но она есть! — рассказала на днях сайту KP.RU подруга Агаты.

Однако вчера в их доме случилось ЧП, которое окончательно перечеркнуло надежды на примирение. Когда Агата вела прямой эфир в инстаграме, Павел выхватил телефон и выбросил его в окно.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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