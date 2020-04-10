Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:52:30+03:00

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Три месяца назад актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце надумали разводиться, однако не так давно вместе сели на карантин в их загородном доме. Появилась надежда, что пара сохранила чувства и попытается сохранить брак. Хотя бы ради детей — 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии.

— Сейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод. Но она не скрывает, что чувства к мужу остались, а решения о разводе она приняла из-за поведения Павла. Они оба любят друг друга, так что пусть слабая надежда на воссоединение, но она есть! — рассказала на днях сайту KP.RU подруга Агаты.

Однако вчера в их доме случилось ЧП, которое окончательно перечеркнуло надежды на примирение. Когда Агата вела прямой эфир в инстаграме, Павел выхватил телефон и выбросил его в окно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU