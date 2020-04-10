Центр Челябинска украсят яблони и кизильники
Еще больше зелени: вслед за появлением подрядчика на озеленение центральных улиц Челябинска, городские власти объявили новый аукцион на благоустройство. В этот раз украсят проезжую часть.
Как указано на сайте госзакупок, изменения коснутся разделительной полосы на проспекте Ленина у ЮУрГУ. На участке от улицы Лесопарковая до улицы Володарского высадят 124 сибирских яблонь и более шести тысяч кизильников, которые должны установить как живую изгородь.
Всего на озеленение потратят чуть больше 17 миллионов рублей. С подрядчиком должны определиться 14 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU