2020-04-10T18:50:25+03:00
Общество

Центр Челябинска украсят яблони и кизильники

В дополнение к озеленению улиц, украсят еще и разделительные полосы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Вскоре у ЮУрГУ появятся яблони и кизильники. Фото: Google MapsВскоре у ЮУрГУ появятся яблони и кизильники. Фото: Google Maps
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Еще больше зелени: вслед за появлением подрядчика на озеленение центральных улиц Челябинска, городские власти объявили новый аукцион на благоустройство. В этот раз украсят проезжую часть.

Как указано на сайте госзакупок, изменения коснутся разделительной полосы на проспекте Ленина у ЮУрГУ. На участке от улицы Лесопарковая до улицы Володарского высадят 124 сибирских яблонь и более шести тысяч кизильников, которые должны установить как живую изгородь.

Всего на озеленение потратят чуть больше 17 миллионов рублей. С подрядчиком должны определиться 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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