В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы
Родственники труженицы тыла Алевтины Александровны пожаловались, что 99-летней женщине вручили медаль и сухой паек, в который входили просроченные консервы и чай шестилетней давности.
Внучка рассказал в соцсетях, что хотела бы посмотреть в глаза тем, кто подготовил такие подарки.
Поздравил женщину депутат заксобрания Челябинской области Владимир Дремов, на него и обрушился шквал негатива в соцсетях. Но депутат объяснил, что случилось на самом деле.
— Продукты принесла соседка, которая взяла их из своих собственных запасов, желая таким образом поддержать пожилую женщину, но по нелепой случайности не проверила даты изготовления и сроки хранения некоторых из продуктов. Этот факт сегодня удостоверила как сама соседка, так и родственники Алевтины Александровны, которые прервали вереницу негативных комментариев в соцсетях, — рассказал Владимир Дремов.
Также депутат подчеркнул, что он извинился перед пенсионеркой за соседку и купил Алевтине Александровне набор свежих продуктов
Ветерану в Магнитогорске подарили просроченные консервы. Видео: t.me/pdmnews.
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ИСТОЧНИК KP.RU