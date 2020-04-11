2020-04-11T10:43:59+03:00
Общество

В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы

Родственники выложили видео, которое разлетелось по соцсетям
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: t.me/pdmnewsФото: t.me/pdmnews
Изменить размер текста:

Родственники труженицы тыла Алевтины Александровны пожаловались, что 99-летней женщине вручили медаль и сухой паек, в который входили просроченные консервы и чай шестилетней давности.

Внучка рассказал в соцсетях, что хотела бы посмотреть в глаза тем, кто подготовил такие подарки.

Поздравил женщину депутат заксобрания Челябинской области Владимир Дремов, на него и обрушился шквал негатива в соцсетях. Но депутат объяснил, что случилось на самом деле.

— Продукты принесла соседка, которая взяла их из своих собственных запасов, желая таким образом поддержать пожилую женщину, но по нелепой случайности не проверила даты изготовления и сроки хранения некоторых из продуктов. Этот факт сегодня удостоверила как сама соседка, так и родственники Алевтины Александровны, которые прервали вереницу негативных комментариев в соцсетях, — рассказал Владимир Дремов.

Также депутат подчеркнул, что он извинился перед пенсионеркой за соседку и купил Алевтине Александровне набор свежих продуктов

Ветерану в Магнитогорске подарили просроченные консервы. Видео: t.me/pdmnews.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб
В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у шести человек
Челябинцы поддержали популярный челлендж #pillowchallenge
В Кургане ввели электронные пропуски
Во время карантина житель Челябинской области пожарил шашлыки на балконе
Центр Челябинска украсят яблони и кизильники
Лечение Надежды Бабкиной обходится в 25 тысяч рублей в сутки
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
Многодетная мать из Озерска попросила отменить школьную аттестацию
Больше зелени: на благоустройство центра Челябинка нашли подрядчика
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию
Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции
В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска
Влетел в столб: в Челябинске произошло серьезное ДТП
Жители Челябинска начали танцевать в социальных сетях
Открытие сезона охоты 2020 в Челябинской области: перенесут ли из-за коронавируса
Оставила людей без жилья: прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата-риелтора
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Общественники подозревают в дефиците медицинских масок недобросовестных работников аптек
Челябинский аэропорт будет работать только вечером и ночью