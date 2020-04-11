В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы

11 Апр 2020 2020-04-11T10:43:59+03:00

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Родственники труженицы тыла Алевтины Александровны пожаловались, что 99-летней женщине вручили медаль и сухой паек, в который входили просроченные консервы и чай шестилетней давности.

Внучка рассказал в соцсетях, что хотела бы посмотреть в глаза тем, кто подготовил такие подарки.

Поздравил женщину депутат заксобрания Челябинской области Владимир Дремов, на него и обрушился шквал негатива в соцсетях. Но депутат объяснил, что случилось на самом деле.

— Продукты принесла соседка, которая взяла их из своих собственных запасов, желая таким образом поддержать пожилую женщину, но по нелепой случайности не проверила даты изготовления и сроки хранения некоторых из продуктов. Этот факт сегодня удостоверила как сама соседка, так и родственники Алевтины Александровны, которые прервали вереницу негативных комментариев в соцсетях, — рассказал Владимир Дремов.

Также депутат подчеркнул, что он извинился перед пенсионеркой за соседку и купил Алевтине Александровне набор свежих продуктов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="690" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772434" frameborder="0"></iframe> Ветерану в Магнитогорске подарили просроченные консервы. Видео: t.me/pdmnews.

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ИСТОЧНИК KP.RU