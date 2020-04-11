2020-04-11T07:58:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кургане ввели электронные пропуски

Жители области должны отправить СМС и указать причину выхода из дома
Ангелина ЗАКИРОВА
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Губернатор рассказал о новой системе электронных пропусков. Фото: instagram.com/shumkov_vm/Губернатор рассказал о новой системе электронных пропусков. Фото: instagram.com/shumkov_vm/
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Губернатор Курганской области Вадим Шумаков снял ограничения с части предприятий, теперь они могут возобновить работу, но ввел электронные пропуски для жителей области.

— Как видно, ограничения, введенные для недопущения распространения инфекции, соблюдают далеко не все. Мы приняли важное решение, которое касается соблюдения самоизоляции. Речь идет о введении цифровой системы учета передвижений граждан, — пишет Вадим Шумаков на своей странице в соцсетях.

Также политик рассказал о трех видах пропусков:

1. С работы и на работу для сотрудников предприятий и учреждений, чья деятельность не ограничена. С собой должна быть справка или служебное удостоверение.

2. Лица, которые выходят на прогулку с животными или выбросить мусор.

3. Выход на улицу для покупки товаров или получения услуг.

Губернатор подчеркнул, что для жителей области предусмотрено девять причин для выхода на улицу. Чтобы получить пропуск, надо отправить СМС, указав цель выхода из дома, на номер: 8(903)767-26-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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