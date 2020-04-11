Челябинцы поддержали популярный челлендж #pillowchallenge

11 Апр 2020 2020-04-11T08:46:47+03:00

У девушки получилось стильное платье из подушки. Фото: instagram.com/natali_druzhkova/

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В соцсетях набирает популярность челлендж #pillowchallenge, участники которого призывают людей оставаться дома. Челябинцы тоже решили поучаствовать в необычном флешмобе.

Суть акции такая: пользователи соревнуются, кто лучше сделает коктейльное платье из подушек.

Челябинские девушки подхватили эту идею и нашли новое применение подушкам. Например, челябинка Натали заскучала дома на карантине и решила поучаствовать во флешмобе. У нее получилось неплохое коктейльное платье.

— Тоже подумала о таком фото, — комментирует пост подписчица.

kuzminamaria Девчонки к вечеру пятницы готовы. Ну как мы могли не поддержать классный #pillowchallenge

По хештегу #pillowchallenge можно найти множество фотографий девушек в нарядах «ручной работы» со всего мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU