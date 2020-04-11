Челябинцы поддержали популярный челлендж #pillowchallenge
В соцсетях набирает популярность челлендж #pillowchallenge, участники которого призывают людей оставаться дома. Челябинцы тоже решили поучаствовать в необычном флешмобе.
Суть акции такая: пользователи соревнуются, кто лучше сделает коктейльное платье из подушек.
Челябинские девушки подхватили эту идею и нашли новое применение подушкам. Например, челябинка Натали заскучала дома на карантине и решила поучаствовать во флешмобе. У нее получилось неплохое коктейльное платье.
— Тоже подумала о таком фото, — комментирует пост подписчица.
По хештегу #pillowchallenge можно найти множество фотографий девушек в нарядах «ручной работы» со всего мира.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU