Челябинские парикмахеры устроили флешмоб
Парикмахеры Челябинска запустили флешмоб, чтобы обратить внимание властей на свою проблему. В стихах сотрудники парикмахерских попросили разрешить им выйти на работу с соблюдением всех гигиенических мер. Участники акции говорят, что из-за закрытия салонов красоты и парикмахерских их работники вместе с семьями могут остаться без денег.
В пятницу, 10 апреля, на брифинге Алексей Текслер сообщил, что правительство в выходные будет принимать решение о работе заведений, в том числе и парикмахерских.
— На выходных правительство будет анализировать соблюдение режима и работы наших предприятий. На основе этой работы будут приниматься решения по работе салонов красоты и парикмахерских. В Москве сделаны послабления для салонов, у которых есть медицинская лицензия, в Челябинске таких примерно 10%, — рассказал Алексей Текслер.
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб. Видео: vk.com/region_chelyaba.
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ИСТОЧНИК KP.RU