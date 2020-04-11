11 Апр 2020 2020-04-11T12:00:58+03:00

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Парикмахеры Челябинска запустили флешмоб, чтобы обратить внимание властей на свою проблему. В стихах сотрудники парикмахерских попросили разрешить им выйти на работу с соблюдением всех гигиенических мер. Участники акции говорят, что из-за закрытия салонов красоты и парикмахерских их работники вместе с семьями могут остаться без денег.

В пятницу, 10 апреля, на брифинге Алексей Текслер сообщил, что правительство в выходные будет принимать решение о работе заведений, в том числе и парикмахерских.

— На выходных правительство будет анализировать соблюдение режима и работы наших предприятий. На основе этой работы будут приниматься решения по работе салонов красоты и парикмахерских. В Москве сделаны послабления для салонов, у которых есть медицинская лицензия, в Челябинске таких примерно 10%, — рассказал Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="606" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/772480" frameborder="0"></iframe> Челябинские парикмахеры устроили флешмоб. Видео: vk.com/region_chelyaba.

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ИСТОЧНИК KP.RU