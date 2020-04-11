2020-04-11T12:00:58+03:00
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Челябинские парикмахеры устроили флешмоб

Работники салонов красоты обратились к властям Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Будут ли работать парикмахерские и салоны красоты, решит правительство Челябинской областиБудут ли работать парикмахерские и салоны красоты, решит правительство Челябинской областиФото: Евгения ГУСЕВА
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Парикмахеры Челябинска запустили флешмоб, чтобы обратить внимание властей на свою проблему. В стихах сотрудники парикмахерских попросили разрешить им выйти на работу с соблюдением всех гигиенических мер. Участники акции говорят, что из-за закрытия салонов красоты и парикмахерских их работники вместе с семьями могут остаться без денег.

В пятницу, 10 апреля, на брифинге Алексей Текслер сообщил, что правительство в выходные будет принимать решение о работе заведений, в том числе и парикмахерских.

— На выходных правительство будет анализировать соблюдение режима и работы наших предприятий. На основе этой работы будут приниматься решения по работе салонов красоты и парикмахерских. В Москве сделаны послабления для салонов, у которых есть медицинская лицензия, в Челябинске таких примерно 10%, — рассказал Алексей Текслер.

Челябинские парикмахеры устроили флешмоб. Видео: vk.com/region_chelyaba.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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