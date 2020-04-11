2020-04-11T13:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Улицы Челябинска патрулирует 400 сотрудников полиции

МВД усилило контроль на улицах города
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В городе работает сто групп патрулированияВ городе работает сто групп патрулированияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Челябинске около 400 стражей правопорядка, а также добровольцы, патрулируют парки, скверы и улицы, чтобы вычислять тех, кто не соблюдает обязательный двухнедельный карантин, и информировать горожан о режиме самоизоляции.

— Полицейские Челябинской области продолжают проведение мероприятий, направленных на информирование жителей области о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, а также выявление лиц, нарушающих предписанный им 14-дневный режим изоляции, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Граждани, которым Управлением Роспотребнадзора вынесло предписания об изоляции на две недели, находятся в одной базе. По ней полицейские смогут проверить, соблюдаете ли вы карантин.

В городе работает 100 групп патрулирования, включая 8 передвижных пунктов полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
Улицы Челябинска патрулирует 400 сотрудников полиции
Челябинские парикмахеры устроили флешмоб
В Челябинской области к 75-летию Победы ветеранам подарили просроченные консервы
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у шести человек
Челябинцы поддержали популярный челлендж #pillowchallenge
В Кургане ввели электронные пропуски
Во время карантина житель Челябинской области пожарил шашлыки на балконе
Центр Челябинска украсят яблони и кизильники
Лечение Надежды Бабкиной обходится в 25 тысяч рублей в сутки
Коронавирус не должен мешать планам россиян: правительство увеличило предел для кредитных каникул
Многодетная мать из Озерска попросила отменить школьную аттестацию
Больше зелени: на благоустройство центра Челябинка нашли подрядчика
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник ее отца из Праги в Россию
Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии во время самоизоляции
В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска
Влетел в столб: в Челябинске произошло серьезное ДТП
Жители Челябинска начали танцевать в социальных сетях
Открытие сезона охоты 2020 в Челябинской области: перенесут ли из-за коронавируса
Оставила людей без жилья: прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата-риелтора
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
Общественники подозревают в дефиците медицинских масок недобросовестных работников аптек
Челябинский аэропорт будет работать только вечером и ночью