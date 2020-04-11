Улицы Челябинска патрулирует 400 сотрудников полиции

11 Апр 2020 2020-04-11T13:14:53+03:00

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В Челябинске около 400 стражей правопорядка, а также добровольцы, патрулируют парки, скверы и улицы, чтобы вычислять тех, кто не соблюдает обязательный двухнедельный карантин, и информировать горожан о режиме самоизоляции.

— Полицейские Челябинской области продолжают проведение мероприятий, направленных на информирование жителей области о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, а также выявление лиц, нарушающих предписанный им 14-дневный режим изоляции, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Граждани, которым Управлением Роспотребнадзора вынесло предписания об изоляции на две недели, находятся в одной базе. По ней полицейские смогут проверить, соблюдаете ли вы карантин.

В городе работает 100 групп патрулирования, включая 8 передвижных пунктов полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU