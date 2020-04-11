В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T14:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 марта, сотрудники ГИМС и Росрыболовства провели рейд, после которого лед Шершней покинули более 30 рыбаков.

Инспекторы патрулировали водохранилище на судне на воздушной подушке, чтобы проверить любителей экстремальной рыбалки. В МЧС подчеркнули, что административная ответственность и профилактические беседы - два эффективных способа убедить рыбаков не рисковать жизнью.

По итогам рейда инспекторы Федерального агентства по рыболовству возбудили 5 административных дел и составили 2 протокола в отношении граждан, припарковавших свои автомобиль на территории водоохранной зоны.

Также в МЧС советуют оставаться дома во время режима повышенной готовности, а не идти рыбачить.

— Покидать дома без острой необходимости запрещается, однако рыбакам закон не писан. Ежедневная профилактическая работа надзорных органов приносит свои плоды: любителей нарушить режим становится все меньше, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

МЧС Челябинской области напоминает о случае в Троицке, где мужчина провалился под лед и чудом остался жив.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU