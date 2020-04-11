В Челябинске устроили охоту на рыбаков: с Шершней выгнали 30 человек
В субботу, 11 марта, сотрудники ГИМС и Росрыболовства провели рейд, после которого лед Шершней покинули более 30 рыбаков.
Инспекторы патрулировали водохранилище на судне на воздушной подушке, чтобы проверить любителей экстремальной рыбалки. В МЧС подчеркнули, что административная ответственность и профилактические беседы - два эффективных способа убедить рыбаков не рисковать жизнью.
По итогам рейда инспекторы Федерального агентства по рыболовству возбудили 5 административных дел и составили 2 протокола в отношении граждан, припарковавших свои автомобиль на территории водоохранной зоны.
Также в МЧС советуют оставаться дома во время режима повышенной готовности, а не идти рыбачить.
— Покидать дома без острой необходимости запрещается, однако рыбакам закон не писан. Ежедневная профилактическая работа надзорных органов приносит свои плоды: любителей нарушить режим становится все меньше, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
МЧС Челябинской области напоминает о случае в Троицке, где мужчина провалился под лед и чудом остался жив.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU