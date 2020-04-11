Как не получить крупный штраф за выход из дома
Почетный адвокат России Леонид Ольшанский рассказал, как получить справку на передвижение, гулять с детьми и не поссориться с соседями во время режима самоизоляции, пишет KP.ru.
СПРАВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ
— Справку пишет руководитель учреждения. Справка дана Иванову Николаю Ивановичу в том, что он действительно работает дежурным электриком. Работа носит непрерывный характер. Присутствие на рабочем месте обязательно. И подпись руководителя. Работа происходит по адресам: идет перечисление адресов. Подпись и печать, — сообщает Леонид Ольшанский.
КАК ГУЛЯТЬ С ДЕТЬМИ?
— Даже не думайте идти на детскую площадку, там к вам сразу могут подойти. Лучше всего гулять вокруг дома, чтобы можно было сказать, что вы как раз возвращаетесь домой, — объясняет эксперт.
ЧТО ДЕЛАТЬ С СОДЯМИ, КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОГУЛЯТЬ?
— Ваши соседи гуляют большой компанией? Идут слишком близко друг к друг? Если вы считаете, что они что-то нарушают, то звоните в полицию. Но скорей всего вы испортите отношения с соседям, ведь там спросят ваш адрес и имя, — предупреждает почетный адвокат России.
ИСТОЧНИК KP.RU