Как не получить крупный штраф за выход из дома

11 Апр 2020 2020-04-11T18:59:35+03:00

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Почетный адвокат России Леонид Ольшанский рассказал, как получить справку на передвижение, гулять с детьми и не поссориться с соседями во время режима самоизоляции, пишет KP.ru.

СПРАВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ

— Справку пишет руководитель учреждения. Справка дана Иванову Николаю Ивановичу в том, что он действительно работает дежурным электриком. Работа носит непрерывный характер. Присутствие на рабочем месте обязательно. И подпись руководителя. Работа происходит по адресам: идет перечисление адресов. Подпись и печать, — сообщает Леонид Ольшанский.

КАК ГУЛЯТЬ С ДЕТЬМИ?

— Даже не думайте идти на детскую площадку, там к вам сразу могут подойти. Лучше всего гулять вокруг дома, чтобы можно было сказать, что вы как раз возвращаетесь домой, — объясняет эксперт.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОДЯМИ, КОТОРЫМ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОГУЛЯТЬ?

— Ваши соседи гуляют большой компанией? Идут слишком близко друг к друг? Если вы считаете, что они что-то нарушают, то звоните в полицию. Но скорей всего вы испортите отношения с соседям, ведь там спросят ваш адрес и имя, — предупреждает почетный адвокат России.

ИСТОЧНИК KP.RU