2020-04-12T09:27:06+03:00
Общество

Инвалиды сшили маски для общества слепых в Челябинске

Закупить средства защиты в организации не успели — аптечные прилавки опустели
Андрей АБРАМОВ
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Обществу слепых в Челябинске передали защитные маски.Обществу слепых в Челябинске передали защитные маски.
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В Челябинске существует отделение Всероссийского общества слепых. Организация помогает людям с нарушениями зрения. Свою работу в непростое время они не остановили, но перешли на удаленку. Закупить защитные маски не успели — они пропали из аптек. На выручку пришли участники благотворительной организации «Рука об руку». В ней состоят люди с инвалидностью.

— Очевидно, что во время самоизоляции люди с особенностями зрения становятся менее защищенными. В такое непростое время они нуждаются в дополнительной поддержке. И такая поддержка приходит в самой неожиданной и в очень актуальной форме. 10 апреля обществу слепых передали 50 защитных масок, которые сшили участники «Рука об руку», — сообщил партнер общества слепых Вадим Ильичев.

В обществе слепых сообщили, что планируется выдать по два комплекта масок работникам аппарата управления и добровольным помощникам, многие из которых сами инвалиды по зрению.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует стирать и утюжить маски. Все защитные средства должны быть одноразовыми. Кроме того, здоровым людям в повседневной жизни маски носить не рекомендуется. Эффективнее соблюдать дистанцию и правила гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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