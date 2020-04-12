2020-04-12T11:24:03+03:00
Общество

В разгар коронавируса в Челябинске предлагают уникальную работу, за которую еще нужно заплатить

Однако даже после собеседования люди не понимаю, как тут можно заработать
Андрей АБРАМОВ
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Такой диск купил наш читатель за 500 рублей.Такой диск купил наш читатель за 500 рублей.Фото: КП-Челябинск
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В редакцию КП-Челябинск обратился читатель Олег. Он рассказал, что работал грузчиком на заводе, но из-за проблем со здоровьем решил устроиться в офис. Тут он и столкнулся с подозрительной компанией. Он разместил резюме и ему позвонили: пригласили на собеседование.

— Когда приходите в офис, читают лекции, чем компания занимается и каких она добились успехов. Звучит все очень красиво. Правда, я так и не понял, чем они занимаются. Какие-то продажи. После предлагают купить диск с обучающей программой. Скажу честно, из чистого любопытства купил — 500 рублей, — рассказал горожанин.

Диск оказался записан в кустарных условиях, говоря простым языком, «болванка» без визуального оформления. На нем ролик.

— В нем рассказывается о том ,что хватит работать на дядю, хватит стоять за прилавками магазинов и станков. Ролик смонтирован отвратительно: на всем протяжении видео постоянно меняется качество изображения . Офис таких мошенников можно легко определить. Там стоят одни ноутбуки, чтобы в случае чего взять в охапку и покинуть помещение. У сотрудников даже бейджики написаны от руки, нигде нет логотипов компании, — рассказал Олег.

Писать заявление в полицию читатель не стал. Все-таки понимал, что дело не чисто и решил через прессу предупредить людей. Однако, если вы столкнулись с подобными компаниями и считаете, что вас обманули, звоните 02 и приходите писать заявление в дежурную часть.

Как мошенники обманывают людей на карантине

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ИСТОЧНИК KP.RU

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