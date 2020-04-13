Самолетом, поездом, машиной. В Челябинске на COVID-19 начнуть проверять прибывающих из Москвы и Петербурга всеми видами транспорта

13 Апр 2020 2020-04-13T09:21:24+03:00

Пока миссия оповещения медиков о приехавших лежит на работодателях

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Регион усиливает контроль за прибывающими из столицы, Московской области Санкт-Петербурга поездами и автомобилями Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 13 апреля.

— К действующим правилам об оповещении работодателями о прибытии из-за границы вводится та же норма для тех, кто прибывает любыми видами транспорта из Москвы, Московской области м Санкт-Петербурга: там сложилась самая напряженная ситуация, — сказал Текслер.

По каждому приезжающему работодателю нужно позвонить на горячую линию минздрава области.

Уже три дня область тестирует на COVID-19 авиапассажиров рейсом из Москвы и Санкт-Петербурга, прибывающих в Челябинский и Магнитогорский аэропорты. За три дня исследования прошли 790 человек. Получены тесты на 440 пассажиров, все они отрицательные.

Напомним, регион готов ввести спецпропуска для перемещения по улицам во время эпидемии коронавируса. Появится ли нововведение в нашей жизни — покажет текущая неделя и наша дисциплинированность. Особый режим в регионе введен до 19 апреля. Далее власти решат, продлевать его или нет.

орячая линия по коронавирусу в Министерстве здравоохранения Челябинской области (351) 240-15-16. Круглосуточно, без выходных. Телефон многоканальный.

ИСТОЧНИК KP.RU