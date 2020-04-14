Жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч за фейк про коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T09:24:42+03:00

Распространять фейки в интернете запрещено, штрафы за ложную информацию очень серьезные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде она призналась, что разместила лживую новость, поддавшись панике

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В Чебаркуле привлекли к ответственности местную жительницу за распространение фейка в соцсетях. Она оставила комментарий под постом про коронавирус в одном из чебаркульских пабликов во «ВКонтакте». Утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска для подавления «голодных бунтов», хотя ничего подобного не происходило.

После проверки полиции, на нее возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Такой комментарий оставила женщина.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

— В суде женщина свою вину признала, объяснила, что поддалась панике в интернете, поэтому и разместила недостоверную информацию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские призывают внимательно относится к публикуемой информации в интернете и мессенджерах, ориентироваться только на официальные источники.

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ИСТОЧНИК KP.RU