Спортсменка из Челябинской области поразила зрителей телеканала «Россия-1», свернув сковороду в трубочку

14 Апр 2020 2020-04-14T12:54:04+03:00

Девушка иногда использует металлическую посуду как «снаряд», и сгибает ее после тренировок

Изменить размер текста: A A

Жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева на всю страну показала, как умеет сгибать сковородки. В эфире программы «Тест» на телеканале «Россия-1» она с легкостью свернула сковороду в трубочку, а потом, играючи, выпрямила обратно.

Екатерина — чемпионка мира по жиму штанги лежа, обладательница титула самой сильной женщины России. Как сообщает Hornews.com, согнуть сковороду для спортсменки не проблема — так она иногда развлекается после своих тренировок. В зале девушка — каждый день, кроме воскресенья. При этом спорт ей удается совмещать с рабой и семьей, Екатерина работает инженером на металлургическом заводе.

На съемки чемпионка мира ездила еще в феврале, но в эфир передача с ее участием вышла только сейчас.

Девушка из Магнитогорска согнула сковородку в эфире телеканала Россия-1 .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU