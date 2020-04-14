2020-04-14T12:54:04+03:00
Общество

Спортсменка из Челябинской области поразила зрителей телеканала «Россия-1», свернув сковороду в трубочку

Девушка иногда использует металлическую посуду как «снаряд», и сгибает ее после тренировок
Валентина ВАГАНОВА
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Екатерина Зайцева — чемпионка мира по жиму штанги лежа. Фото: кадр с видеоЕкатерина Зайцева — чемпионка мира по жиму штанги лежа. Фото: кадр с видео
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Жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева на всю страну показала, как умеет сгибать сковородки. В эфире программы «Тест» на телеканале «Россия-1» она с легкостью свернула сковороду в трубочку, а потом, играючи, выпрямила обратно.

Екатерина — чемпионка мира по жиму штанги лежа, обладательница титула самой сильной женщины России. Как сообщает Hornews.com, согнуть сковороду для спортсменки не проблема — так она иногда развлекается после своих тренировок. В зале девушка — каждый день, кроме воскресенья. При этом спорт ей удается совмещать с рабой и семьей, Екатерина работает инженером на металлургическом заводе.

На съемки чемпионка мира ездила еще в феврале, но в эфир передача с ее участием вышла только сейчас.

Девушка из Магнитогорска согнула сковородку в эфире телеканала Россия-1 .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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