2020-04-14T15:35:30+03:00
Общество

Роботы против коронавируса: магнитогорская компания представит решения для помощи врачам

Ранее ученые работали над улетевшим на МКС Федором
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее другой разработкой робототехников - роботом Федором заинтересовались в Роскосмосе. Фото: АО «НПО «Андроидная техника»Ранее другой разработкой робототехников - роботом Федором заинтересовались в Роскосмосе. Фото: АО «НПО «Андроидная техника»
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Будущее уже здесь: магнитогорская, разработавшая робота Федора, представит свои решения для помощи врачам, которые работают с больными коронавирусом.

-Пандемия коронавируса диктует свои условия человечеству. Еще вчера на повестке дня стояли вопросы мирового лидерства в экономике, в научных разработках, в освоении Космоса, а сегодня на первый план встает борьба со страшным вирусом, заразились которым уже более полутора миллионов человек. — рассказали в пресс-службе НПО «Адроидная техника».

Как добавили в компании, новые технологические решения будут представлены сегодня в рамках онлайн-конференции «Российские технологии против COVID-19: современные решения в борьбе с вирусом!». Среди них современные системы диагностики, дезинфекции воздуха, а также технологии для улучшения дистанционного контроля за пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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