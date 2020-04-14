2020-04-14T16:47:21+03:00
Общество

Никакого апокалипсиса: Челябинский физик рассказал об опасности летящего в сторону Земли астероида

Небесное тело отнесли к «потенциально опасным»
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Челябинский метеорит был почти в тысячу раз меньшеЧелябинский метеорит был почти в тысячу раз меньше
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Опасаться не стоит: челябинский физик прокомментировал сообщение о том, что 29 апреля к Земле подлетит астероид диаметром двух метров. В 1998 году NASA отнесли это небесное тело к категории «потенциально опасных».

— Этот астероид пролетит на расстоянии 6 миллионах километров от нашей планеты. Не стоит опасаться, что он столкнется с поверхностью Земли. Шесть миллионов километров — это очень много, в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, и для нашей планеты астероид опасности не представляет, — цитирует издание «Челябинск Сегодня» астрофизика и доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздр.

Как добавил эксперт, небесное тело отнесли к категории опасных исключительно из-за размера. Подобные метеориты пролетают мимо Земли почти каждый месяц. Физик, впрочем, добавляет, что этот астероид действительно может подлететь к нашей планете ближе орбиты Луны, однако это может произойти через миллионы лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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