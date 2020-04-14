2020-04-14T18:10:26+03:00
Общество

Правительство РФ отменило свое постановление о госрегулировании цен на маски

Документ также ограничивал продажу повязок в рознице
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Максимальная надбавка, которую могли установить аптеки, составляла 10 копеекМаксимальная надбавка, которую могли установить аптеки, составляла 10 копеекФото: Олег УКЛАДОВ
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Неделя — именно столько действовало постановления Правительства РФ, которое регулировала торговлю медицинскими масками во время режима всеобщей изоляции. Документ позволял государству регулировать цены на повязки, а также ограничивал их продажу вне аптек.

Постановление устанавливало предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи средств защиты. Она составляла не более 10%, что приводило к тому, что аптеки могли получить с них не более 10 копеек. Как сообщают журналисты KP.ru, именно требования рынка заставили правительство пересмотреть постановление.

— Для его реализации требуется доработка процессов и создание условий. Постановление №431 ограничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. Помимо того, ограничило и розничную продажу. По моим сведениям приостановка продлится 2 недели — за это время будет разработан механизм, который будет отвечать сложившимся отношениям производителей и поставщиков, — цитирует издание президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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