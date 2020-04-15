2020-04-15T09:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске на COVID-19 проверят кассиров супермаркетов и курьеров доставки еды

Важно блокировать внутренние пути распространения коронавирусной инфекции
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске на коронавирус начнут тестировать кассиров супермаркетов.В Челябинске на коронавирус начнут тестировать кассиров супермаркетов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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— У нас два основных удара по определению путей заражения коронавирусной инфекцией. Во-первых, мы тестируем всех прилетающих в аэропорты Москвы и Магнитогорска. Обязали сообщать о себе прибывающих любым видом транспорта для постановки на медицинский контроль и обязательное тестирование. Есть положительный результат, выявленный в аэропорту по прилету, — сказал губернатор Алексей Текслер 15 апреля на брифинге по ситуации с COVID-19 в области.

Второй путь — минимизировать внутренние заражения. Решено тестировать не только полдицейских и медиков.

— Речь идет о сотрудниках супермаркетов, курьерах, сотрудников интернатов для престарелых, детских домов, сотрудников ГУФСИН. Обращаюсь к работодателям предприятий, где много групп риска, включиться в работу, — заявил Текслер.

Напомним, в Москве у грузчика супермаркета обнаружен COVID-19.

15 апреля в области подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции (+5 ко вчерашнему дню). Тяжелых больных нет. 22 человека выздоровели.

За сутки проведено 1317 анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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