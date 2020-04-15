Хватает ли в Челябинске врачей для борьбы с коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T09:56:48+03:00

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на окружном совещании заявил о дефиците медиков на Южном Урале

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К 24 апреля в Челябинской области развернется 2,5 тыс коек для приема больных с коронавирусной инфекцией. Но хватит ли врачей-инфекционистов для вновь разворачиваемых коек? Известно, что и в «довирусные» времена регион испытывал дефицит врачей узких специалистов, среднего медицинского персонала.

— Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях, — подчеркнул Цуканов.

— Уже развернута база на 1,3 тыс коек. На это объем кадрами мы укомплектованы. К 24 апреля, когда развернется полный объем госпитальной базы, дефицит есть, укомплектованность чуть менее 100%. Нехватку восполним переводом специалистов из других мест. Привлечем ординаторов. Будем отвлекать медиков от текущей работы только в том случае, если это понадобится. Пофамильный список составлен, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по коронавирусной инфекции 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU