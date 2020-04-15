Дым Отечества. За границей в пандемию COVID-19 остаются 800 жителей Челябинской области

15 Апр 2020 2020-04-15T10:58:59+03:00

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Посольства и консульства России за рубежом штурмуют граждане нашей страны, застрявшие на чужбине из-за пандемии COVID-19. У них нет денег и лекарств, из отелей их выселили. Билеты на отмененные авиарейсы пропали.

Есть ли среди них жители Челябинской области?

— Путешествовавшие в составе организованных тургрупп вернулись. На портале госуслуг есть сервис для регистрации граждан, пребывающих за границей, для помощи в возвращении, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 15 апреля. — По данным миграционной службы, за границей находится более 800 жителей региона.

Не все планируют вернуться. Кто-то за рубежом живет, учится, работает. У кого-то за границей есть недвижимость.

— В Таиланде, например, находится 170 человек. Вернуться хотят 30 жителей Челябинской области. Они на связи, и мы работаем с федеральным штабом. Есть люди, в том числе, пожилого возраста. Они сообщают, что у них закончились лекарства. 18 апреля в Екатеринбург прилетит борт из Бангкока. Мы их планируем посадить в этот самолет. Отправили фамилии в МИД и в минтранс, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU