2020-04-15T11:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции

Важно избежать контактов с людьми
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области из-за режима самоизоляции сдвигаются сроки выполнения некоторых видов капремонтов общедомового имущества.В Челябинской области из-за режима самоизоляции сдвигаются сроки выполнения некоторых видов капремонтов общедомового имущества.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В апреле в Челябинской области должны были стартовать капитальные ремонты общедомового имущества в многоквартирных домах — лифты, кровлю, инженерные системы. Не отменятся ли работы из-за режима самоизоляции, который действует в регионе из-за COVID-19? Или сроки ремонтов будут сдвинуты?

— Региональный оператор Фонда капремонтов входит в перечень организаций, которые продолжают работать. В целом ,если смотреть наши планы на год, мы менять их не будем. В апреле будут перенесены работы, которые связаны с контактами с людьми. Например, в подъездах. Кровельные работы, работы в подвалах будут проводиться по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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