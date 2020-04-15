Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T11:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле в Челябинской области должны были стартовать капитальные ремонты общедомового имущества в многоквартирных домах — лифты, кровлю, инженерные системы. Не отменятся ли работы из-за режима самоизоляции, который действует в регионе из-за COVID-19? Или сроки ремонтов будут сдвинуты?

— Региональный оператор Фонда капремонтов входит в перечень организаций, которые продолжают работать. В целом ,если смотреть наши планы на год, мы менять их не будем. В апреле будут перенесены работы, которые связаны с контактами с людьми. Например, в подъездах. Кровельные работы, работы в подвалах будут проводиться по графику.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года: плюс пять за сутки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU