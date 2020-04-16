Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машины

16 Апр 2020 2020-04-16T05:12:56+03:00

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Крик души опубликовал в соцсети автомобилист из Челябинской области.

— Пока мы сидим дома, нам выписывают штрафы. Я, конечно, не поддерживаю парковку на газонах. Но нашли же время! Когда у людей нет работы и соответственно зарплаты. И где человечность? — написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни оказались на стороне автомобилистов и поддержали автора.

— Куда изволите машины ставить!? До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! А авто, грубо говоря, почти в каждой семье как минимум по одному. Я тоже считаю, что нельзя выписывать штрафы в столь нелегкое время. На газон нельзя ставить, но куда деваться? Постройте парковочные места.

Другие считают, что так и надо этим нарушителям.

— А вам не кажется, что некоторые товарищи автомобилисты офигели? Посередине площадки машины ставят, а в итоге гадами оказываются те, кто их штрафует. Давайте тогда вообще произвол устроим, штрафовать же нас нельзя, время же тяжелое! — прокомментировал Александр Ранг.

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ИСТОЧНИК KP.RU