2020-04-16T05:12:56+03:00
Общество

Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машины

Некоторые получили штрафы за парковку в неположенном месте
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машиныАвтомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машиныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Крик души опубликовал в соцсети автомобилист из Челябинской области.

— Пока мы сидим дома, нам выписывают штрафы. Я, конечно, не поддерживаю парковку на газонах. Но нашли же время! Когда у людей нет работы и соответственно зарплаты. И где человечность? — написал он в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни оказались на стороне автомобилистов и поддержали автора.

Куда изволите машины ставить!? До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! А авто, грубо говоря, почти в каждой семье как минимум по одному. Я тоже считаю, что нельзя выписывать штрафы в столь нелегкое время. На газон нельзя ставить, но куда деваться? Постройте парковочные места.

Другие считают, что так и надо этим нарушителям.

— А вам не кажется, что некоторые товарищи автомобилисты офигели? Посередине площадки машины ставят, а в итоге гадами оказываются те, кто их штрафует. Давайте тогда вообще произвол устроим, штрафовать же нас нельзя, время же тяжелое! — прокомментировал Александр Ранг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда в Челябинске запустят сеть садовых маршрутов в режим самоизоляции
Стали больше есть? Во время самоизоляции в Челябинске увеличился объем мусора
Мотоциклист залетел под автобус в центре Челябинска
Из-за дорожных работ до сентября меняется схема движения на трассах Курганской области
Медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей во время пандемии коронавируса
Каким предприятиям выделят по 12 тысяч на каждого сотрудника в период коронавируса
Почему врут тесты на коронавирус: шесть фактов о COVID-19 от ученых МГУ
Еще 180 тысяч россиян подали документы на признание безработными
Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машины
Жители Челябинской области поймали на работе слепушонку
Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт c вратарем из Чехии
Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE
Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов
Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома