Число зараженных коронавирусом на 16 апреля в Челябинской области увеличилось до 60 человек
На утро четверга, 16 апреля, в Челябинской области 60 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у пяти человек, сообщает пресс-служба областного минздрава.
На госпитализации остается 34 человека (Челябинск — 12, Кизильский район — 4, Магнитогорск — 5, Бреды — 2, Миасс- 1, Ашинский район — 2, Сосновский район — 1, Снежинск — 3, Копейск — 1, Коркинский район — 1, Красноармейский район — 1, Чебаркульский район — 1).
Все заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
С начала эпидемии в регионе 26 пациентов с диагнозом коронавирус выздоровели и выписаны из больниц.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU