Число зараженных коронавирусом на 16 апреля в Челябинской области увеличилось до 60 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T10:28:32+03:00

Теперь все тесты на коронавирус сначала делают, а потом и подтверждают в лабораториях Челябинской области. В Новосибирск анализы не возят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На утро четверга, 16 апреля, в Челябинской области 60 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у пяти человек, сообщает пресс-служба областного минздрава.

На госпитализации остается 34 человека (Челябинск — 12, Кизильский район — 4, Магнитогорск — 5, Бреды — 2, Миасс- 1, Ашинский район — 2, Сосновский район — 1, Снежинск — 3, Копейск — 1, Коркинский район — 1, Красноармейский район — 1, Чебаркульский район — 1).

Все заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

С начала эпидемии в регионе 26 пациентов с диагнозом коронавирус выздоровели и выписаны из больниц.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU