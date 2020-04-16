2020-04-16T10:32:33+03:00
Общество

В свежем рейтинге богачей Forbes оказались семь уроженцев Челябинской области

Смотрим на имена и удивляемся цифрам
Лидия ПЕСКОВА
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Доходы наших земляков разительно отличаются, но все равно все они - богачи.Доходы наших земляков разительно отличаются, но все равно все они - богачи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Самым богатым россиянином, по версии свежего рейтинга Forbs, остается 59-летний владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. Его состояние оценили в $19,7 млрд. За ним идут предприниматель Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) и Леонид Михельсон (Новатек). У них по $18,1 млрд и $17,1 млрд соответственно.

В рейтинг также попали и южноуральцы.

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15 место: председатель совета директоров ММК 71-летний Виктор Рашников с состоянием $7,3 млрд. Зато 140-метровая яхта Рашникова Ocean Victory занимает 12-е место в списке самых больших яхт мира.

50 место: президент УК «Южуралзолото Группа Компаний» 61-летний Константин Струков и его состояние размером $2 млрд.

96 место: управляющий партнер корпорации «Технониколь» 47-летний Игорь Рыбаков с состоянием $1 млрд. Рыбаков родом из Магнитогорска, однако бизнеса в нашей области у Рыбакова нет. Миллиардер активный блогер. Также известен тем, что пожертвовал $1 млн на создание денежного трона, построенного из долларовых купюр.

97 место: совладелец «ДКБР Мега Ритейл Групп» 53-летний Сергей Студенников с состоянием $1 млрд. Объединенной компании ДКБР принадлежит более 13 тыс. магазинов, из которых свыше 8,5 тысяч — магазины «Красное & Белое». ДКБР входит в тройку крупнейших ретейлеров России по выручке.

174 место: председатель совета директоров группы ЧТПЗ 53-летний Андрей Комаров с состоянием $550 млн. У миллионер шестеро детей, родом он из Озерска.

196 место: группа «Ариант» 65-летний Юрий Антипов и его семья в состоянием $400 млн.

197 место: 70-летний Александр Аристов и его семья с состоянием $400 млн. После скандального ДТП с работягой известен как владелец самой дорогой машины в Челябинске Rolls-Royce Phantom Coupe, которая стоит 20,25 млн рублей. На втором месте Rolls-Royce Phantom его партнера по бизнесу Юрия Антипова стоимостью 18,75 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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