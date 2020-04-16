Какие продукты подорожали в Челябинской области, а на чем теперь экономим

16 Апр 2020 2020-04-16T11:17:01+03:00

Эксперты изучили цены на рынках и в магазинах

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За ценам на прилавках в Челябинской области сейчас следит не только население, но еще и правительство региона. Как они изменились, доложил в четверг, 16 апреля, заместитель губернатора Сергей Сушков.

— Мы отслеживаем цены на социально значимые продукты питания, всего по 32-м наименованиям, в том числе мы следим за ценам на хлеб, на крупы и масло, — заявил Сергей Сушков.

С конца марта, когда в регионе объявил режим самоизоляции, цены стали меняться. Больше всего подорожали:

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин 00:00 00:00

— гречка (+63%);

— рис (+23%);

— макароны (+20%);

— свинина (+41%);

— говядина (+22%);

— рыба (+25%).

Но ряд продуктов при этом демонстрируют снижение цен:

— хлеб (-27%);

— мука (-35%);

— сгущенка (-30%),

— кондитерские изделия (-38%);

— лук (-54%).

Также власти заверили, что в Челябинской области создан хороший запас продуктов. Некоторых товаров, если их не завозит, хватит на несколько месяцев. Например, риса хватит на месяц, сгущенки — на 48 дней, макарон — на три месяца, колбасы — на полгода, мясных консервов — на год. Дефицита продуктов не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU