Какие продукты подорожали в Челябинской области, а на чем теперь экономим
За ценам на прилавках в Челябинской области сейчас следит не только население, но еще и правительство региона. Как они изменились, доложил в четверг, 16 апреля, заместитель губернатора Сергей Сушков.
— Мы отслеживаем цены на социально значимые продукты питания, всего по 32-м наименованиям, в том числе мы следим за ценам на хлеб, на крупы и масло, — заявил Сергей Сушков.
С конца марта, когда в регионе объявил режим самоизоляции, цены стали меняться. Больше всего подорожали:
Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин
— гречка (+63%);
— рис (+23%);
— макароны (+20%);
— свинина (+41%);
— говядина (+22%);
— рыба (+25%).
Но ряд продуктов при этом демонстрируют снижение цен:
— хлеб (-27%);
— мука (-35%);
— сгущенка (-30%),
— кондитерские изделия (-38%);
— лук (-54%).
Также власти заверили, что в Челябинской области создан хороший запас продуктов. Некоторых товаров, если их не завозит, хватит на несколько месяцев. Например, риса хватит на месяц, сгущенки — на 48 дней, макарон — на три месяца, колбасы — на полгода, мясных консервов — на год. Дефицита продуктов не будет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU