2020-04-17T05:59:29+03:00
Общество

Жительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял

Прохожие перепугались за девочку
Ирина КАРЕЛИНА
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Жительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял. Фото: https://vk.com/chp_dtpЖительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял. Фото: https://vk.com/chp_dtp
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Жительница Златоуста подходила к своему дому и застыла в ужасе: на открытом балконе, свесив ноги вниз, сидела маленькая девочка. Сзади ее поддерживала женщина — скорее, всего бабушка. Таким образом она вывела ребенка погулять. Конечно, самоизоляцию соблюдать нужно. Но такой способ подышать свежим воздухом — пожалуй, весьма опасен.

— Рискует жизнью ребенка! — написала автор снимка, выложив его в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

На фото — дом по адресу ул. Некрасова, 3. Второй этаж.

— Видимо, до нее не доходит, что она показывает пример ребенку, как можно залезть на окно. А потом рыдают, что дети из окон падают! — возмутилась в комментариях Ирина Демидова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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