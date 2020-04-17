Алексей Текслер о переносе Парада Победы и шествия Бессмертного полка 2020 в Челябинске: «Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация»

17 Апр 2020 2020-04-17T07:24:28+03:00

Губернатор прокомментировал решение президента России о переносе торжеств в честь 75-летия Победы на поздний срок

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области, заявил Алексей Текслер, не позволяет организовать и на должном уровне провести 9 мая все праздничные события. Они требуют тщательной, коллективной подготовки, репетиций.

Решение о дате проведения торжеств в честь 75-летия Победы будет принято позже, основываясь на программе общегосударственных мероприятий и эпидемиологической ситуации в области. Состоится каждое запланированное событие.

Внимание и забота ветернам и труженикам тыла во время эпидемии в регионе усилены.

— День Победы — священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, решение о переносе Парада Победы, шествия Бессмертного полка и других праздничных событий в честь 75-летия Победы президент Путин озвучил накануне. Оно далось нелегко, ведь для каждого из нас этот праздник — главный.

Торжества по всей стране перенесли на более поздний срок.

Читайте также:

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU