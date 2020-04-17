Алексей Текслер о переносе Парада Победы и шествия Бессмертного полка 2020 в Челябинске: «Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация»
Ситуация с коронавирусом в Челябинской области, заявил Алексей Текслер, не позволяет организовать и на должном уровне провести 9 мая все праздничные события. Они требуют тщательной, коллективной подготовки, репетиций.
Решение о дате проведения торжеств в честь 75-летия Победы будет принято позже, основываясь на программе общегосударственных мероприятий и эпидемиологической ситуации в области. Состоится каждое запланированное событие.
Внимание и забота ветернам и труженикам тыла во время эпидемии в регионе усилены.
— День Победы — священный праздник для всех жителей нашей страны. И 9 мая он будет отмечаться в каждой семье. Но массовые мероприятия, такие, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, концерты, будут перенесены на более поздний срок. Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, — подчеркнул Алексей Текслер.
Напомним, решение о переносе Парада Победы, шествия Бессмертного полка и других праздничных событий в честь 75-летия Победы президент Путин озвучил накануне. Оно далось нелегко, ведь для каждого из нас этот праздник — главный.
Торжества по всей стране перенесли на более поздний срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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