В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню

17 Апр 2020 2020-04-17T10:01:46+03:00

В Челябинской области четыре новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

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По данным министерства здравоохранения Челябинской области, на утро пятницы, 17 апреля, в регионе подтверждены 64 случая заболевания COVID-19. Это плюс четыре новых диагноза ко вчерашнему дню.

Коронавирус. Последние новости на утро 17 апреля 00:00 00:00

На госпитализации остается 35 человек (Челябинск — 13, Кизильский район — 4, Магнитогорск — 5, Бреды — 2, Миасс- 1, Ашинский район — 2, Сосновский район — 1, Снежинск — 3, Копейск — 1, Коркинский район — 1, Красноармейский район — 1, Чебаркульский район — 1).

Из больниц выписаны 29 ранее заболевших человек.

Брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказывает о мерах, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Пациенты с подтвержденными диагнозами изолированы в боксы инфекционных отделений больниц. Они получают лечение. А специалисты Роспотребнадзора отрабатывают их контакты.

Больничные листы выдаются в электронном виде или участковым врачом на дому.

Кстати, в пункте временного размещения для здоровых граждан в профилактории «Изумруд» находятся 4 человека. У них нет признаков COVID-19. В пункте временного размещения на базе областного центра реабилитации находятся 6 здоровых граждан.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

(351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU