2020-04-17T10:53:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»

Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Изменить размер текста:

Губернатор Алексей Текслер заявил о продлении режима повышенной готовности и режима самоизоляции в Челябинской области до 30 апреля. Об этом глава региона заявил на брифинге.

— Подписано распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 апреля. Введенные ограничения считаю достаточными. Ужесточение, в том числе введение пропусков, будет только в случае ухудшения ситуации, — заявил глава региона. — Продление ограничительных мероприятий необходимо. Главным ориентиром для отмены (полной или поэтапной) будет снижение количество заболевших как в столичном регионе, так и в нашем. Пока этого, к сожалению, не происходит.

Коронавирус. Последние новости на утро 17 апреля

00:00
00:00

Пасхальные богослужения, которые пройдут уже в эти выходные, будут транслироваться онлайн. Верующим рекомендуют остаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске: забитые парковки и повышение цен в магазинах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 17 апреля (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты
Алексей Текслер о переносе Парада Победы и шествия Бессмертного полка 2020 в Челябинске: «Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация»
Погода на Пасху в Челябинске: дождь и сильный ветер
«Бессмертное» молоко: в магазине Магнитогорска замазали штрихом сроки годности на упаковках продуктов
Жительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял
Надоел коронавирус! Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы
Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники
Риски еще чрезвычайно высоки: Владимир Путин решил перенести Парад Победы
Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят
«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки
Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами
Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка
Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях
В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер
Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, и на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ