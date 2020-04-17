Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»

17 Апр 2020 2020-04-17T10:53:46+03:00

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Губернатор Алексей Текслер заявил о продлении режима повышенной готовности и режима самоизоляции в Челябинской области до 30 апреля. Об этом глава региона заявил на брифинге.

— Подписано распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 апреля. Введенные ограничения считаю достаточными. Ужесточение, в том числе введение пропусков, будет только в случае ухудшения ситуации, — заявил глава региона. — Продление ограничительных мероприятий необходимо. Главным ориентиром для отмены (полной или поэтапной) будет снижение количество заболевших как в столичном регионе, так и в нашем. Пока этого, к сожалению, не происходит.

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Пасхальные богослужения, которые пройдут уже в эти выходные, будут транслироваться онлайн. Верующим рекомендуют остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU