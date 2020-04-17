2020-04-17T11:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника

Для земляков забронированы места на рейсе Бангкок — Екатеринбург
Ольга АНТОНОВА
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Наши землчки вернутся домой.Наши землчки вернутся домой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 18 апреля из Бангкока вылетает самолет, на борту которого будут жители Екатеринбурга и Свердловской области, Челябинска и Челябинской области. Борт организован специально для тех, кто хочет покинуть Королевство Таиланд во время пандемии коронавируса.

Как пояснил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией 18 апреля, формируется список желающих покинуть Таиланд. Используется портал госуслуг, где открыта регистрация пребывающих в Таиланде, есть и другие источники. Люди, как пояснил Алексей Текслер, дозваниваются, в том числе, до приемной губернатора.

— Сегодня эту работу организовала структура внутри экономического блока, которая отвечает за туризм. Исходя из маршрутного графика, мы видим, что в аэропорте Екатеринбурга самолет приземлится около шести утра 19 апреля, — сказал Алексей Текслер. — За жителями Челябинской области зарезервировано 73 места. Список из более чем 60 человек сформирован, передан в оперативный штаб. Мы продолжаем оперативную работу для того, чтобы максимальное количество наших земляков смогло прилететь из Таиланда.

После возвращения из Таиланда путешественников ждет 14-дневный обязательный карантин. В изолятор людей доставят централизованно, автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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