Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T11:32:21+03:00

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Чтобы получить увеличенное пособие безработные в Челябинской области должны встать на учет до конца апреля. Но предприятия из-за вынужденного простоя продолжают закрываться, и этот процесс, увы, продолжится. Получат ли в Челябинске безработные пособие с региональной доплатой, если не успеют встать на учет в службе занятости до конца апреля? Иногда срок постановки на учет растягивается.

На этот вопрос губернатор Алексей Текслер ответил на традиционном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в пятницу, 18 апреля.

— Мы приняли решение синхронизировать выплату с теми решениями, которые были приняты на федеральном уровне. Соответственно, наша доплата будет распространена к федеральному пособию и на май, и на июнь. Все, кто потерял работу в апреле, воспользуются этой возможностью. Плюс, мы будем работать по программе сохранения занятости.

По словам Алексей Текслера, региональную доплату по безработице получило уже более 1,5 тыс человек.

Важный критерий для получения пособия: трудовой стаж в 2020 году должен составлять не менее 60 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU