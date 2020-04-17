Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
Чтобы получить увеличенное пособие безработные в Челябинской области должны встать на учет до конца апреля. Но предприятия из-за вынужденного простоя продолжают закрываться, и этот процесс, увы, продолжится. Получат ли в Челябинске безработные пособие с региональной доплатой, если не успеют встать на учет в службе занятости до конца апреля? Иногда срок постановки на учет растягивается.
На этот вопрос губернатор Алексей Текслер ответил на традиционном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в пятницу, 18 апреля.
— Мы приняли решение синхронизировать выплату с теми решениями, которые были приняты на федеральном уровне. Соответственно, наша доплата будет распространена к федеральному пособию и на май, и на июнь. Все, кто потерял работу в апреле, воспользуются этой возможностью. Плюс, мы будем работать по программе сохранения занятости.
По словам Алексей Текслера, региональную доплату по безработице получило уже более 1,5 тыс человек.
Важный критерий для получения пособия: трудовой стаж в 2020 году должен составлять не менее 60 дней.
Читайте также:
Новые пособия по безработице в Челябинской области 2020: кому положены и как получить (подробнее).
Остались без денег и документов: безработные челябинцы атаковали службы занятости (подробнее).
Новые меры защиты безработных: какие дополнительные выплаты предложил президент (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»