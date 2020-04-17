Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»

17 Апр 2020 2020-04-17T12:02:17+03:00

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На улицах Челябинска и в режим самоищоляции полно народу. По вечерам молодежь тусит у памятника Курчатову на проспекте Ленина. Туда накануне с включенными мигалками и подъехали полицейские автомобили, блокировав выезд с площади.

В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что полицейские патрулировали улицы. У памятника Курчатову с 23.00 до 0.00. наблюдлалось скопление людей. И это — в нарушение режима повышенной готовности к ЧС. В райотделе полиции на них составили административные протоколы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/773693" frameborder="0"></iframe> Полиция устроила облаву у памятника Курчатову в Челябинске.

Кстати, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности закононом предусмотрено предупреждение или штрафа для граждан в размере от одной до тридцати тыс. руб.

В пятницу, 17 апреля, губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции до 30 апреля.

— Не нужно ни на минуту забывать цель введенных ограничений и тех изменений в законодательстве, которая есть — защитить наших граждан от опасности заражения. Мы все находимся в ситуации, когда обычные повседневные действия меняются. Кто-то переносит это легче, кто-то — сложнее. Наша главная цель — поиск возможностей по возвращению привычного уклада жизни. И когда мы будем находить безопасный способ вернуть любую активность с соблюдением профилактических мер, мы будем это делать, — сказал губернатор.

— Жесткие меры должны быть. Как это было накануне ночью у памятника Курчатову в Челябинске. Некоторые не понимают по-другому.

Но акцент власти будут и дальше делать на разъяснительной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU